Auf welche Eigenschaften legt Laura Maria Rypa (25) bei einem Mann eigentlich besonders großen Wert? Bisher wollte es bei der Influencerin in Sachen Liebe offenbar nicht so recht klappen. Seit der Trennung von ihrem Ex Pietro Lombardi (29) geht die Blondine offiziell wieder allein durchs Leben. Doch was muss ein Mann überhaupt haben, um die Beauty vom Hocker zu hauen? Im Netz verriet Laura nun, was ihr beim männlichen Geschlecht besonders wichtig ist!

Auf die Nachfrage eines Instagram-Followers, ob der ehemaligen Rechtsanwaltsfachangestellten wichtig sei, dass ihr Partner Geld habe, antwortete Laura: "Ich sag mal so, mir ist schon wichtig, dass mein Mann einen ordentlichen Beruf gelernt hat. Er muss keine Millionen auf dem Konto haben, aber irgendwo finde ich schon, dass er sich um unsere Familie sorgen soll!" Sie arbeite und verdiene zwar auch ihr eigenes Geld, doch egal was passieren sollte – Laura würde immer hinter ihrem Liebsten stehen.

Neben dem finanziellen Aspekt ist der Schönheit aber auch wichtig, dass sie gemeinsam mit einem Mann viel lachen kann. "Ich habe selbst einen Schaden", scherzte die Netz-Bekanntheit. Ob sie sich als Single aktuell einsam fühlt? "Hin und wieder schon, aber ich glaube, das haben wir alle mal", verriet Laura.

