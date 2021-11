Laura Müller (21) startet erneut voller Vorfreude in die Adventszeit! Im vergangenen Jahr wurde die einstige Let's Dance-Kandidatin bereits schon einmal von ihrem Mann Michael Wendler (49) mit einem selbst gemachten Adventskalender überrascht – und der hatte es in sich: In den 24 Päckchen befanden sich allerhand kostspielige Luxusartikel, Accessoires, Kosmetikprodukte und Co. Jetzt schenkte der Wendler seiner Laura erneut einen Adventskalender – und zwar in XXL-Größe!

"Der Micha hat mir gestern an Thanksgiving eine riesengroße Überraschung gemacht", meldete sich Laura jetzt in ihrer Instagram-Story zu Wort und verkündete die weihnachtlichen Neuigkeiten: "Ich kann es selber noch nicht glauben – aber ja, it is back: Der Laura-Müller-Adventskalender ist zurück." Die Influencerin präsentierte daraufhin ein hohes Regal, das mit zahlreichen großen goldfarbenen Geschenken bestückt ist.

Ob sich der Wendler mit dem Pot­pour­ri an Geschenken selbst übertrifft, bleibt abzuwarten – allerdings ist der Adventskalender unabhängig vom Inhalt schon jetzt beeindruckend. "Es ist der Wahnsinn, ein zwei Meter hoher Adventskalender. Oh mein Gott, es geht wieder los!", frohlockte Laura. Ab dem 1. Dezember wolle sie ihre Fans im Netz dann wieder tagtäglich an dem Kalender teilhaben lassen.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Dezember 2020

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller mit ihrem Hund im September 2021

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Frau Laura

