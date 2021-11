Hilaria Baldwin (37) freut sich über Schreibversuche ihres Sohns Rafael (6)! Die Ehefrau von Schauspieler Alec Baldwin (63) teilt auf Social Media gerne Einblicke in ihr Leben als sechsfache Mutter. Stolz präsentiert sie dabei ihren Followern auch immer wieder die Fortschritte, die ihre Kinder in der Entwicklung machen. Erst vor Kurzem berichtete die 37-Jährige im Netz begeistert von den Schreibkünsten ihres sechsjährigen Sohnes Rafael.

In ihrer Instagram-Story teilte die Yogalehrerin am Donnerstag ein Foto, das ihren Sprössling vor ihrem Auto posierend zeigt. "Er ist stolz... Ich bin auch irgendwie stolz auf seine Rechtschreibung", kommentierte sie das Bild. Auf ihrem staubigen Auto hatte Rafael mit dem Finger ein Schimpfwort geschrieben. So dankbar sie auch dafür sei, dass ihr Sechsjähriger nun schon buchstabieren könne, hoffe sie doch, dass er das nächste Mal etwas anderes schreibe. "Jetzt können wir an ein paar netteren Wörtern arbeiten", hieß es in einer weiteren Story der 37-Jährigen.

Hilaria teilt aber nicht nur die schönen Seiten ihres Mama-Daseins mit ihren Fans. Nachdem ihre Familie im Frühjahr weiteren Zuwachs bekommen hatte, gestand die Podcasterin, dass ihr Alltag auch mal ganz schön stressig sein könne. "Zwei kleine Babys zu haben ist süß und spaßig, aber es ist auch herausfordernd", verriet sie im März auf Instagram.

Anzeige

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern auf der "Boss Baby 2"-Premiere im Juni 2021

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Rafael Baldwin, Sohn von Alec und Hilaria Baldwin

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihren sechs Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de