Susan Sideropoulos (41) wagt erneut ein wildes Experiment! Die Schauspielerin wurde der breiteren Masse vor allem durch ihre Rolle in Gute Zeiten, schlechte Zeiten bekannt. In der Vorabend-Daily spielte die Hamburgerin von 2001 bis 2011 die Verena und erstrahlte dabei auch mit ihrer langen, blonden Mähne. Nachdem sie ihre Haare zuletzt dann in einem stylishen Longbob trug, entschied sich Susan nun für eine weitere Veränderung – und zwar eine Farbenfrohe!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 41-Jährige jetzt das Ergebnis ihres Friseurbesuchs mit ihren Fans: Die zuvor noch blonden Strähnen der Schauspielerin erstrahlen mal wieder in einem knalligen Pink! "Ups, ich habe es schon wieder getan!", freute sich Susan zu den Aufnahmen und ergänzte: "Ich hab mir gedacht, so bisschen Farbe tut mir in der kalten Jahreszeit ganz gut!"

Was wohl Susans Fans von dem farbigen Look halten? Sie sind begeistert! In den Kommentaren unter dem Beitrag überhäuften die Follower die ehemalige The Masked Singer-Kandidatin mit Komplimenten: "Steht dir auch hervorragend!", schrieb ein überzeugter User.

Getty Images Susan Sideropoulos, Ex-GZSZ-Star

Getty Images Susan Sideropoulos im November 2019 in Baden-Baden

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulos im Juli 2021

