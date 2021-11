Sarah Engels (29) plaudert über ihr Pausenbrot-Problem. In wenigen Wochen wird die Sängerin zum zweiten Mal Mutter. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Julian (28) erwartet die 29-Jährige eine Tochter. Ihr Sohn Alessio (6) stammt noch aus der Ehe mit ihrem Ex-Partner Pietro Lombardi (29). Der Kleine scheint die werdende Zweifach-Mama gerade ziemlich in die Verzweiflung zu treiben. Denn wie Sarah nun erzählte, bringe Alessio immer wieder seine Pausenbrote mit nach Hause.

"Meine Brote, die ich dem Alessio mit in die Schule gebe, die schmecken ihm irgendwie einfach nicht", verriet sie jetzt enttäuscht in ihrer Instagram-Story. Die "Love Is Love"-Interpretin erklärte, dass ihr Sohn seine Brote nicht in der Schule esse, sondern einfach wieder mit nach Hause nehme. "Die schmecken doch", warf Alessio daraufhin aus dem Hintergrund ein. Er gestand jedoch, dass sein Vesper nicht wirklich lecker aussehen würden und er es deswegen nicht esse. "Ich gebe zu, meine Brote sind nicht die Schönsten", ließ Sarah ihre Fans wissen.

Sonst laufe es in der Schule jedoch ganz gut für sie und ihren Nachwuchs. In ihrer Instagram-Story verriet die Sängerin vor Kurzem, dass sie es toll finde, in der Bildungseinrichtung ihres Kindes nicht anders behandelt zu werden als Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. "Da gibt es keine Unterschiede, was total schön ist und so wie es sein sollte", erzählte sie.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit Söhnchen Alessio

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrem Sohn Alessio

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit Alessios Schultüte

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de