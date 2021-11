Königin Letizia (49) weiß sich in Szene zu setzen. Die Spanierin überzeugt bei ihren öffentlichen Auftritten immer wieder mit ihrer Stilsicherheit. Auch während ihrer Schweden-Tour sorgte sie mit ihren geschmackvollen Looks für einige Hingucker. Dabei setzte sie nicht immer auf teure Designerroben – eines ihrer Kleider stammte tatsächlich aus einer Kollektion von H&M. Promiflash hat für euch die schönsten Outfits von Letizias Reise durch Schweden aufgelistet.

Die Monarchin begeisterte unter anderem in einem langärmligen, zartrosa Dress mit dezentem Blumenprint darauf. Anders als ihr Kleid während des Staatsbanketts ist dieses von einem hochkarätigen Designer namens Pedro del Hierro. Zu der eleganten Robe trug sie ein Paar cremefarbene Pumps. Während eines Besuchs des Nobel-Museums bewies Letizia Mut zur Farbe: Sie trug ein elegantes rotes Kleid, bei dem die Ärmel an ein Cape erinnerten. Dazu kombinierte die Frau von König Felipe eine cognacfarbene Handtasche und ein Paar Pumps in derselben Farbe. Auch ihre Jacke war auf die restlichen Accessoires abgestimmt.

Die schwedischen Royals schmissen sich während des Besuchs der spanischen Königsfamilie aber genauso in Schale wie Letizia. Prinzessin Sofia (36) begeisterte während des Staatsbanketts in einer engen weißen Robe mit langen Ärmeln. Deren Schwägerin Victoria (44) hingegen setzte auf ein farbenfrohes geblümtes Kleid.

PPE / ActionPress Königin Letizia beim Staatsbankett in Stockholm

Getty Images Königin Letizia von Spanien und Königin Silvia von Schweden

Getty Images König Felipe und Königin Letizia von Spanien

