Königin Letizia (49) überrascht mal wieder mit ihrem Look. Die spanische Royal überzeugt immer wieder mit ihrem eleganten Modegeschmack. Auch bei einem Staatsbankett in Schweden wusste die Ehefrau von König Felipe (53), sich in einem marineblauen Tüllkleid perfekt in Szene zu setzen. Ihr Outfit war dabei – vielleicht abgesehen von dem wunderbaren Diamantschmuck – sehr erschwinglich. Ihre Traumrobe stammt nämlich von H&M.

Für ihren Besuch in Schweden entschied die 49-Jährige sich für ein elegantes Tüllkleid aus der H&M-Conscious-Exclusive-Kollektion, das gerade einmal um die 250 Euro kostet. Dazu kombinierte sie allerdings eine XXL-Diamanttiara und die passenden Ohrringe sowie einen Armreif. Letizias Outfit dürfte wohl vor allem Prinzessin Victoria von Schweden (44) gefallen haben, die ebenfalls an dem Bankett teilnahm. Die dunkelblaue Robe hängt nämlich auch in deren Kleiderschrank. Victoria präsentierte sich im vergangenen Jahr anlässlich ihres zehnten Hochzeitstages in dem gleichen Kleid. Sie nahm allerdings leichte Änderungen daran vor und fügte zum Beispiel Ärmel hinzu.

Von allen Kleidern, die die Royal-Fans bei dem Staatsbankett bewundern konnten, kam Letizias Wahl allerdings nicht am besten an. In einer Promiflash-Umfrage stimmten 41,3 Prozent der Leser [Stand: 26.11.; 13 Uhr] dafür, dass ihnen Victorias Blumenkleid am besten gefiel. Letizia landete mit 29,8 Prozent bloß auf Platz zwei.

PPE / ActionPress Königin Letizia beim Staatsbankett in Stockholm

Elisabeth Toll/Kungl. Hovstaterna Prinzessin Victoria und Prinz Daniel von Schweden im Hagapark im Juni 2020

PPE / ActionPress Die schwedische Königsfamilie mit König Felipe und Königin Letizia

