Diese Royal-Ladys begeistern mal wieder mit ihren Looks! König Felipe (53) und Königin Letizia (49) von Spanien sind gerade bei einem offiziellen zweitägigen Besuch in Schweden. Zu diesem Anlass haben die schwedischen Royals die beiden Monarchen zu einem großen Bankett eingeladen. Letizia, Prinzessin Sofia (36) und Prinzessin Victoria (44) präsentierten sich dabei alle drei in traumhaften – doch jeweils sehr unterschiedlichen – Roben. Welches Outfit kommt am besten an?

Letizia erschien in einem eleganten marineblauen Kleid mit einem gerüschten Rock. Dazu kombinierte sie eine XXL-Tiara mit passendem Diamantschmuck. Victoria entschied sich hingegen für einen etwas verspielteren Look und trug ein cremefarbenes Kleid mit einem bunten Blumenmuster. Im Gegensatz zu Letizia und Victoria setzte die frischgebackene Dreifach-Mama Sofia auf ein eher figurbetontes Outfit. Sie zeigte sich in einem eigentlich schlichten weißen Kleid – mit einer Rüsche an der Schulter als Eye-Catcher.

Für einen weiteren Hingucker des Abends sorgte sicherlich auch Königin Silvia (77). Sie nahm in einem bronzefarbenen Kleid mit einem bestickten Oberteil an dem Bankett teil. Besonders ins Auge stach dabei aber ihre außergewöhnliche Tiara. Die sogenannte Cameo Tiara trugen sowohl die Königin als auch ihre Tochter Victoria schon jeweils an ihrem Hochzeitstag. Wessen Outfit gefällt euch am besten? Stimmt ab!

Anzeige

PPE/Thorton / ActionPress Königin Letizia im November 2021

Anzeige

PPE/Thorton / ActionPress Königin Silvia, König Felipe und Prinzessin Victoria

Anzeige

PPE/Thorton / ActionPress Königin Letizia, König Felipe, König Carl Gustaf und Königin Silvia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de