Victoria (47) und David Beckham (46) begeistern mit aufeinander abgestimmten Outfits! Normalerweise bekommt man die Designerin meist in schlichten, eleganten Hosenanzügen oder Kleidern zu sehen. Ihr Ehemann David zeigt sich hingegen auch gern mal sportlich-lässig gekleidet in der Öffentlichkeit. Auf dem roten Teppich ziehen die vierfachen Eltern gelegentlich mit ihren stylishen Partnerlooks die Blicke auf sich. Dass das Paar sich auch in der Freizeit ähnlich kleidet, zeigte Victoria jetzt mit einem süßen Bild auf Social Media!

"Wenn David dich dazu bringt, das anzuziehen", schrieb die 47-Jährige zu ihrem Post auf Instagram. Auf dem Foto tragen sie und der ehemalige Profi-Fußballer perfekt aufeinander abgestimmte Outfits im britischen Stil. Während David in einer grünen Weste und mit einem Gehstock in der Hand in die Kamera lächelt, drückt Victoria ihm, in einem dunkelgrünen Tweedblazer gekleidet, einen Kuss auf die Wange. Für den perfekten Partnerlook kombinierte das Paar eine typisch englische Schiebermütze zu seiner Kleidung.

Gegenüber der britischen Vogue erzählte Victoria im Sommer, dass sie den Style ihres Mannes sehr möge. Dies ginge sogar so weit, dass die beiden sich im Urlaub einen Koffer teilen. "Wenn wir auf Reisen sind hat David immer sehr gut ausgewählte Looks dabei und die Sachen möchte ich dann auch anziehen", plauderte die ehemalige Sängerin aus.

Getty Images Victoria und David Beckham bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images David und Victoria Beckham, 2018

Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham

