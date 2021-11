Paulina Ljubas (24) verrät, wie es bei Temptation Island V.I.P. backstage zugeht! Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin ist aktuell mit TV-Casanova Henrik Stoltenberg in der Fremdgeh-Show zu sehen – wo sie ihre Beziehung auf die Probe stellen wollen. Dabei werden sie voneinander getrennt und mit heißen Verführerinnen und Verführern konfrontiert. Aber ist das bei "Temptation Island V.I.P." eigentlich wie bei Love Island – gab es bei den Dreharbeiten auch mal freie Tage für die Kandidaten? Paulina verrät, was sich hinter den Kulissen abgespielt hat...

"Nein, hatten wir nicht", betonte die Influencerin nun in ihrer Instagram-Story. "Bei 'Love Island' gibt es ja drehfreie Tage, wo man in einer anderen Villa ist ohne Kameras. ['Temptation Island'] geht aber zwei Wochen komplett durch, ohne Unterbrechung." Die Teilnehmer dürfen zwischen all den Partys und Flirts also keine Pause einlegen! Vermutlich ist die Versuchung da nur umso größer...

Eine weitere Frage, die viele "Temptation Island V.I.P."-Fans beschäftigt: Dürfen die Kandidaten sich die Folgen schon vor den Fans anschauen? "Nein, ich werde genauso überrascht wie ihr", beteuerte Paulina. "Keiner von uns hat vorab irgendwas gesehen oder gehört. Wir wissen auch nicht, wie Sachen geschnitten werden." Das bedeutet: Auch auf Paulina wartet vielleicht noch die eine oder andere Überraschung!

Anzeige

RTL / Frank Fastner Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, "Temptation Island V.I.P"-Kandidatin 2021

Anzeige

RTL / Frank Fastner Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas, "Temptation Island V.I.P."-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de