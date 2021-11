Seit einem Jahr haben Mike Heiter (29) und Laura Morante (30) schon die rosarote Brille auf – der erste richtig große Streit scheint aber noch nicht stattgefunden zu haben! Seit dem 18. November 2020 gehen der ehemalige Sommerhaus-Teilnehmer und die einstige Are You The One?-Beauty gemeinsam durchs Leben, dieses Jahr absolvierten sie mit Kampf der Realitystars sogar schon ihre erste gemeinsame TV-Show. Doch satt hat sich das Reality-Duo offenbar noch lange nicht: Wie Laura nun enthüllte, fliegen so gut wie nie die Fetzen bei den beiden!

In einer Instagram-Story stellte sich die Friseurmeisterin den neugierigen Fragen ihrer Follower. Ein User wollte dabei wissen, wie harmonisch die Beziehung der beiden wirklich ist. "Gott sei Dank harmonieren wir hauptsächlich. Aber wir streiten natürlich auch mal, das ist ganz normal. Wir haben aber meistens die gleichen Ansichten", erklärte Laura. Sollten sie doch mal unterschiedlicher Meinung sein, würden sie über die Dinge eher diskutieren, als sich zu zoffen.

Diese Art und Weise, Unstimmigkeiten zu klären, scheint für Laura und Mike aufzugehen. Denn auf Social Media erlebt man die zwei eigentlich stets total friedlich, verliebt und ausgeglichen. Die beiden sind sich mit ihrer Partnerschaft übrigens sogar so sicher, dass sie sich bereits im März ein Pärchen-Tattoo haben stechen lassen.

Mike Heiter und Laura Morante auf den Malediven, November 2021

Laura Morante und Mike Heiter, TV-Paar

Mike Heiter und Laura Morante

