Was für tolle Neuigkeiten! Seit rund zwei Jahren spekulierten die Fans, ob Lindsay Lohan (35) mit dem Unternehmer Bader Shammas in einer Beziehung ist. Offiziell bestätigten die zwei Turteltauben ihr Liebesglück zwar nie, doch in den vergangenen Monaten wurden sie immer wieder zusammen gesichtet. Jetzt dürfte die "Mean Girls"-Bekanntheit die Gerüchte aber ein für alle Mal aus dem Weg geräumt haben: Lindsay und Bader haben sich verlobt!

Die freudigen Nachrichten verkündete die 35-Jährige jetzt auf ihrem Instagram-Account. Sie teilte mehrere Selfies mit ihrem Liebsten, auf denen das Paar überglücklich wirkt. Auf den Fotos ist der strahlende Klunker an Lindsays Ringfinger kaum zu übersehen. "Meine Liebe. Mein Leben. Meine Familie. Meine Zukunft", schwärmte die Schauspielerin unter ihrem Posting und verdeutlichte zusätzlich mit einem Ring-Emoji, wie verliebt sie in ihren Bader ist.

Ihre Fans und Promi-Kollegen sind von diesen Wahnsinnsneuigkeiten natürlich total begeistert. In der Kommentarspalte unter dem Beitrag tummelten sich zahlreiche Gratulanten. "Oh mein Gott! Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe. Ich freue mich so sehr für dich", schwärmte beispielsweise die Influencerin Karen Wazen. Doch auch Lindsays Bruder Dakota Lohan (25) ließ es sich natürlich nicht nehmen, auf den Post zu reagieren. "Meine besten Freunde", notierte er und fügte drei Herzaugen-Emojis hinzu.

Lindsay Lohan im Mai 2021

Lindsay Lohan und ihr Verlobter

Lindsay Lohan im November 2019

