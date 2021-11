Sie hat ihrem Schatz die Grenzen aufgezeigt! Liz Kaeber (29) und Nick Maerker sind bereits seit drei Jahren verheiratet. In den sozialen Netzwerken stellen die beiden mit süßem Turtel-Content immer wieder unter Beweis, wie verliebt sie sind. Dem einstigen Bachelor-Girl scheint das Thema Treue besonders am Herzen zu liegen – und der Bruch derselben besonders früh anzufangen: Denn für Liz wäre es wohl schon zu viel des Guten, wenn ihr Nick einer anderen auf Instagram folgt!

Bei einem Q&A auf Instagram sprach ein Fan die Beauty jetzt auf das heikle Thema an. Zwar komme es für sie darauf an, aus welchen Gründen der Content anderer Frauen ihren Liebsten so sehr interessiere – stören würde es sie aber dennoch in den meisten Fällen: "Wenn er nun regelmäßig anderen Frauen folgen würde und deren Bilder in regelmäßigen Abständen likt, würde es mich stören." Vor allem bei Girls, die Nick gar nicht persönlich kennt, könnte das schnell ein Problem werden, betonte Liz.

Dabei heizt die Influencerin ihren Fans auf Social Media selbst gerne mal mit heißen Pics ein: Vor Kurzem posierte die Brünette sogar oben ohne! Damit sorgte sie unter ihren Followern vermutlich nicht nur für höherschlagende Herzen, sondern eventuell auch für den ein oder anderen kritischen Blick von deren Partnerinnen.

Instagram / nick_maerker Nick Maerker und Liz Kaeber

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Influencerin

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Influencerin

