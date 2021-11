Bonez MC (35) erlebte am Wochenende einen ganz schönen Schock: Seine Garage ist explodiert. Darin waren gleich mehrere seiner Luxusschlitten geparkt, die bei der Explosion Schaden genommen haben. Zwei seiner Autos sind sogar so stark beschädigt, dass sie nicht mehr zu retten sind. Der Rapper teilte jetzt auf Social Media Bilder und Videos von der in Schutt und Asche liegenden Tiefgarage.

Auf Instagram trauerte der Musiker um den Verlust seiner Autos und gab in seiner Story bekannt, dass es eine Explosion in seiner Garage gegeben hat. Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, verriet der "Ohne mein Team"-Interpret bisher noch nicht. "Gott sei Dank wurde keiner verletzt", betonte der 35-Jährige. Die beiden Autos, die den größten Schaden davongetragen haben, haben für den Künstler eine besondere Bedeutung: Er widmete seinem mittlerweile zerstörten Honda Civic und seinem Mercedes CL500 sogar jeweils einen eigenen Song.

Den beiden Autos widmete er neben seiner Story einen ganzen Post und verkündete: "Zwei Legenden sind von uns gegangen!" Bonez MCs Fans scheinen genauso wie der Rapper um den Verlust der Luxusschlitten zu trauen. "Ein Abschiedssong wäre eine Ehre für diese Legenden", merkte ein Nutzer an.

Anzeige

Franck, Patrick / ActionPress Bonez MC bei Rock am Ring 2019

Anzeige

Instagram / bonez187erz Bonez MCs zerstörter Mercedes CL500

Anzeige

Instagram / bonez187erz Rapper Bonez MC

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de