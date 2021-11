Mit diesem Anblick verzauberte Aurelia Lamprecht vor wenigen Tagen ihre Fans! Die schöne Brünette geizt im Netz nicht mit ihren Reizen – in so knappen Dessous haben sie ihre rund 160.000 Instagram-Follower aber noch nie gesehen. Mit Promiflash sprach die einstige Love Island-Teilnehmerin jetzt darüber, wieso sie sich auf Social Media so mutig und vor allem freizügig in Szene gesetzt hat!

"Ich wollte noch mal ein Zeichen setzen für alle Frauen da draußen, die sich in Ihrem Körper nicht wohlfühlen. Ich wollte Ihnen Mut machen", erklärte Aurelia im Promiflash-Interview zu ihrer Entscheidung, im wahrsten Sinne des Wortes fast alle Hüllen fallen zu lassen. Am Anfang sei es der ehemaligen Are You The One?-Kandidatin noch schwergefallen, vor der Kamera der Fotografin Patricia so lasziv zu posieren – mit der Zeit sei sie aber sehr gut reingekommen.

Aurelia selbst hätte nie damit gerechnet, dass das Shooting bei ihren Fans so gut ankommt. "Ich bin wirklich überwältigt von der so positiven Resonanz und bin dankbar, dass die Message hinter diesen Bildern so ankam, wie ich es mir auch gewünscht habe. Jede Frau sollte sich lieben wie sie ist – ohne Wenn und Aber", stellte sie klar.

Anzeige

pattuska_photography Aurelia Lamprecht, Influencerin

Anzeige

pattuska_photography Aurelia Lamprecht, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de