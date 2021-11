Aurelia Lamprecht haut ihre Fans vom Hocker! Die einstige Love Island-Kandidatin teilt mit ihren Followern regelmäßig Eindrücke aus ihrem Alltag – ab und an zeigt die Brünette sich dabei auch in freizügigen Outfits und betont immer wieder, wie sehr sie ihren Körper liebt. Nun teilte die Beauty aber eine Fotoreihe in besonders heißen Dessous, die ihre Fans zum Ausrasten brachte!

Auf Instagram teilte Aurelia mehrere Fotos, auf denen sie sich in sexy Dessous des Modelabels Savage X Fenty in Szene setzt. Die Botschaft hinter den heißen Aufnahmen machte die Reality-TV-Bekanntheit mehr als deutlich: "Du und dein Körper, ihr verdient bedingungslose Liebe und Akzeptanz von euch selbst." Mit den Hashtags "Bodypositivity" und "Liebe dich selbst" unterstrich die Ex von Danilo Sellaro ihre Message.

Aurelias Fans sind begeistert von diesem gewagten Statement. "Bekomme keine Luft mehr", schrieb beispielsweise "Love Island"-Star Greta Engelfried, auch Kathleen Glawe drückte ihre Begeisterung aus: "Hilfe, ist das hot."

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht im November 2021

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Reality-TV-Star

Instagram / kathiie__ Kathleen Glawe im März 2021

