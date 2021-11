Über dieses Präsent hat sich Nick Carter (41) sicherlich sehr gefreut! Der Backstreet Boys-Sänger und seine Ehefrau Lauren Kitt sind stolze Eltern von drei Kindern. Regelmäßig gewährt der Musiker im Netz Einblicke in seinen Familienalltag. Jetzt verzückte er seine Community einmal mehr mit einem süßen Posting von seinem Nachwuchs: Nick zeigte ganz stolz, dass seine Tochter Saoirse (2) ihm ein Geschenk gemacht hat!

Auf seinem Instagram-Account postete der 41-Jährige einen Schnappschuss, auf dem seine kleine Prinzessin zu sehen ist. Auf dem Bild zeigt die Zweijährige stolz, dass sie für ihre Eltern passend zu Thanksgiving eine Karte gebastelt hat. Darauf steht geschrieben, dass das Mädchen total dankbar für ihre Familie, ihre Freunde und ihre Geschwister ist. "Das hat Saoirse für uns in der Vorschule gemacht", notierte Nick unter der Aufnahme – und machte zusätzlich mit einem Herzaugen-Emoji klar, wie sehr er sich über das Präsent freut.

Die Fans des "I Want It That Way"-Interpreten waren von diesem süßen Anblick hin und weg. Innerhalb weniger Stunden wurde der Beitrag über 23.000 Mal gelikt – und in der Kommentarspalte darunter drückten die Follower ebenfalls ihre Begeisterung aus. "Was für ein Engel" und: "Sie ist einfach die Süßeste", lauteten nur zwei der vielen Reaktionen.

Getty Images Nick Carter im September 2019 in Las Vegas

Instagram / nickcarter Nick Carters Tochter Saoirse im November 2021

Instagram / nickcarter Nick Carter, Musiker

