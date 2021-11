Das geht Lisa gewaltig gegen den Strich! Die Adam sucht Eva-Kandidatin hat großes Interesse an dem Teilnehmer Denny Heidrich (34). Bisher schien es auch ganz gut zwischen den beiden zu laufen. Denn sie hatten schon ein Einzeldate und gekuschelt wurde auch schon. Doch jetzt gab es Ärger im Paradies. Denn der Neuzugang Sandy gefällt dem Muskelmann besser. Als Lisa davon Wind bekam, ging sie auf Konfrontation mit Denny!

"Mein Adam will keine körperliche Anziehung mehr", stichelte Lisa gegen ihren Auserwählten vor der Gruppe. Tatsächlich fühlt sich Denny mehr zu Sandy hingezogen und will sie deshalb näher kennenlernen: "Ich gehöre niemandem, ich will mich hier frei entfalten", betonte der 34-Jährige. Als er dann in die Offensive bei Sandy ging, brachte es das Fass zum Überlaufen. Denn Lisa fühle sich verarscht von Denny: "Ich bin kurz davor zu platzen, ich bin kurz davor da runterzugehen und ihn anzuschreien", erklärte sie aufgebracht im Einzelinterview.

Lisa wollte daraufhin sogar den Garten Edens verlassen. Doch ihre Mitstreiterin, die Germany's next Topmodel-Bekanntheit Gisele (34), konnte sie noch überreden zu bleiben: "Was ist, wenn ein Adam kommt, der mich toll findet?", zeigte sich Lisa wieder etwas ermutigt. Denny war sichtlich genervt von dem Drama und ging Lisa deshalb aus dem Weg.

"Adam sucht Eva" immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI, außerdem im Anschluss sieben Tage sowie vorab drei Tage auf RTL+ verfügbar.

Instagram / denny_heidrich Denny Heidrich, Reality-TV-Teilnehmer

Adam sucht Eva, RTLZWEI Sandy, "Adam sucht Eva"-Kandidatin 2021

RTLZWEI/Christoph Kassette "Adam sucht Eva"-Kandidatin Lisa

