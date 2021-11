Cristiano Ronaldo (36) erfüllt Weihnachtswünsche! Als zweifache Mutter scheint der Sängerin Pink (42) das Wohl der Kinder besonders am Herzen zu liegen. Für das anstehende Weihnachtsfest hat es sich die Musikerin zur Aufgabe gemacht, für strahlende Kinderaugen zu sorgen. Dafür zog Pink alle Register und kontaktierte sogar einen der erfolgreichsten Fußballer der Welt – und tatsächlich ist Cristiano Ronaldo zur Stelle und spendet signierte Trikots!

Via Twitter schrieb Pink dem vierfachen Vater und ließ ihn von ihren Plänen wissen: "Hey Cristiano. Ich unterstütze in diesem Jahr ein paar Kinder, die sich nichts sehnlicher wünschen, als ein Trikot von Dir. Sie haben nicht viel, aber ich will das für sie möglich machen." Eine Rückmeldung des Kickers ließ nicht lange auf sich warten. "Hi Pink – ich bin glücklich, dir helfen zu können. Ich werde für die Kinder ein paar signierte Shirts organisieren, kein Problem", versicherte Cristiano.

Die "Just Give Me a Reason"-Interpretin ist von der Hilfsbereitschaft des Sportlers sichtlich gerührt. "Das ist so wundervoll, ich bin dir wirklich dankbar. Du bist der Beste!", freute sich Pink im Netz. Die Fans sehen das ganz ähnlich und feiern den Portugiesen. "Genau deshalb ist er der Größte aller Zeiten", lobte ein Follower.

Instagram / pink Sängerin Pink mit ihren Kindern

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo, Fußballer

Getty Images Pink im November 2019 in Santa Monica

