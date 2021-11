Casey Affleck (46) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein! Erst vor wenigen Tagen schwärmte der Bruder von Ben Affleck (49) von seiner neuen Freundin Caylee Cowan (23) – dabei hat der Schauspieler seine Beziehung mit Floriana Lima (40) noch gar nicht offiziell für beendet erklärt. Doch offenbar ist zwischen den beiden tatsächlich alles aus und der Oscar-Gewinner ist wieder im Liebesglück. Casey und seine Caylee sind unzertrennlich – das beweisen auch diese neuen Aufnahmen einmal mehr!

Diese Paparazzi-Aufnahmen zeigen die beiden Turteltauben vor wenigen Tagen bei ihrem Abschied voneinander in Los Angeles. Bevor der Filmstar mit zerzauster Mähne und dunklem Hoodie in seinen Wagen stieg, umarmte er seine Liebste zärtlich. Von Caylee weg zu fahren, fiel dem 46-Jährigen offenbar nicht gerade leicht – auch aus dem Auto gab Casey der 23-Jährigen noch einen leidenschaftlichen Kuss, bevor diese in ihrem Blümchenkleid davon zog. Wohin sich die beiden auf den Weg machten, ist allerdings unklar.

Lange Zeit war das Pärchen allerdings nicht getrennt. Bereits am vergangenen Sonntag Morgen meldeten sich Casey und Caylee mit einem Video in der Instagram-Story der dunkelhaarigen Schönheit zurück. Mit einem Filter voller mathematischer Formeln machten sich die beiden über die Spekulationen der Fans rund um ihren Altersunterschied lustig. Casey und Caylee sehen ihre taufrische Beziehung jedenfalls gelassen und nehmen die Dinge mit Humor.

Instagram / caseyaffleck Casey Affleck und Caylee Cowan im November 2021

Getty Images Casey Affleck im Februar 2019

Getty Images Casey Affleck, Februar 2017 in Hollywood

