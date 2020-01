Channing Tatum (39) hat diesen Welterfolg nicht kommen sehen! Mit dem Film Magic Mike ließ der Schauspieler viele Frauenherzen höherschlagen. Nach dem zweiten Teil der Strip-Komödie warteten seine Fans gespannt auf eine weitere Fortsetzung – und wurden dann zunächst enttäuscht: Es gab keinen dritten Teil. Doch dann folgte die Überraschung: "Magic Mike" wurde zur Liveshow – mit dieser Bühnen-Transformation hatte Channing selbst nicht gerechnet!

Während der Premiere in Berlin in der vergangenen Woche verriet der 39-Jährige gegenüber Promiflash, dass er sich niemals ausgemalt hätte, dass der Film solche Ausmaße annehmen könnte. "Wenn du meinem 18-jährigen Ich erzählt hättest, dass ich so eine große Show eröffne, dass aus einer Stripshow ein erfolgreicher Film wird und das alles hier daraus resultiert? Ich hätte es dir nie geglaubt!", sagte er. Das Ganze sei für ihn immer noch völlig surreal.

An die beiden Filme erinnert sich der Ex von Jenna Dewan (39) immer wieder gerne zurück. "Ich habe es besonders genossen, mit einem der besten Filmemacher überhaupt zusammenzuarbeiten", gestand Channing im Promiflash-Gespräch. Während der Produktionen habe er extrem viel dazugelernt.

ActionPress Channing Tatum, Januar 2020, Berlin

Getty Images Channing Tatum, Dezember 2019, Melbourne

Getty Images Channing Tatum, Dezember 2019, Melbourne

