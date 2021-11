Dagi Bee (27) kann ihr Glück offenbar selbst kaum fassen! In wenigen Wochen ist es bereits so weit: Die Influencerin und ihr Mann Eugen Kazakov (27) dürfen ihren ersten Nachwuchs in den Armen halten. Mittlerweile hat die schwangere Schönheit sogar schon ihre Kliniktasche gepackt und ist bestens auf die Geburt vorbereitet. Vor der Entbindung wartete auf die Beauty nun aber noch ein ganz besonderes Highlight: Dagi wurde mit einer Babyparty überrascht!

"Ich wurde heute mit meiner Babyshower für Baby K. überrascht", schwärmte Dagi am vergangenen Sonntag in ihrer Instagram-Story. Neben einer Wand voller Luftballons war auch eine komplette Tafel in den Farbtönen Gold und Grün mit Kerzen und Co. dekoriert. Mit diesem besonderen Tag hatte die Blondine wohl nicht gerechnet. Auch wenn die Feier nur im kleinen Kreis stattfand, war Dagi überglücklich, ihre Liebsten um sich zu haben – unter anderem auch YouTuberin Paola Maria (28).

Die Deko auf dem Tisch sorgte allerdings bei einigen Fans für Spekulation: So stand nämlich überall etwas von Baby K. – ob Dagi damit etwa schon den Anfangsbuchstaben vom Namen ihres Wonneproppen verriet? "Für alle, die denken, dass der Kleine mit K anfangen wird – nein, es ist Baby Kazakov", klärte die 27-Jährige ihre Community auf. Den richtigen Namen erfahren ihre Follower dann wohl erst nach der Geburt.

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bees Babyshower

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov, 2021

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bees Tischdeko der Babyshower

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de