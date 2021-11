Katie Price (43) hat offenbar immer noch mit den Folgen ihres Unfalls zu kämpfen. Im Juli 2020 war die britische Reality-TV-Teilnehmerin während eines Türkeiurlaubs in einem Freizeitpark von einer Mauer gefallen. Dadurch hatte sie sich mehrere Knochenbrüche an den Füßen zugezogen und konnte wochenlang nicht laufen. Vor wenigen Tagen zeigte sich Katie im Krankenhaus, da es scheinbar noch einmal zu Komplikationen gekommen ist – und tatsächlich: Katie ist wieder mit Krücken unterwegs.

In ihrer Instagram-Story teilte die 43-Jährige ein Schwarz-Weiß-Video, in dem zu sehen ist, wie sie versucht, sich mit zwei paillettenbesetzten Krücken fortzubewegen. "Jetzt muss ich sie wieder benutzen. Mal sehen, wie schnell ich ans andere Ende der Küche komme." An den Umgang mit der Gehhilfe muss sich Katie offenbar erst einmal wieder gewöhnen. Ihr Gang war zunächst noch recht holprig.

Was genau der Grund dafür ist, dass Katie auf die Krücken angewiesen ist, ist nicht bekannt. Kurz nach dem Unfall hatte ein Insider gegenüber The Sun bereits erklärt, dass es viel Zeit brauchen werde, bis die Reality-TV-Bekanntheit wieder komplett fit sei: "Die Genesung könnte bis zu zwei Jahre dauern. [...] Sie ist wirklich verärgert und kann nicht glauben, dass es so schlimm ist."

Anzeige

Will / MEGA Katie Price im November 2020

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price im September 2021

Anzeige

CLICK NEWS AND MEDIA / MEGA Katie Price und Carl Woods am Londoner Flughafen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de