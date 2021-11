Katie Price (43) versetzt ihre Fans erneut in Sorge! Die britische TV-Persönlichkeit hat sich im August 2020 während eines Urlaubs in der Türkei schwere Verletzungen zugezogen: Die Unternehmerin ist damals von einer Mauer gefallen und hat sich beide Füße beziehungsweise Knöchel gebrochen. Auch nach über einem Jahr und einer langen Operation hat die fünffache Mutter mit den Nachwirkungen zu kämpfen – und nicht nur das: Katie ist offenbar sogar wieder im Krankenhaus.

Richtig gehört, in ihrer Instagram-Story meldete sich Katie jetzt aus dem Krankenhaus zu Wort: Sie teilte ein Foto von einem langen Korridor in einer Klinik: Auf dem Schnappschuss befindet sich die 43-Jährige vor dem sogenannten "Plaster Room" – zu deutsch also so viel wie das "Gips-Zimmer". Den Aufenthalt in der medizinischen Einrichtung erklärte die einstige UK-Dschungelcamp-Bewohnerin allerdings nicht genauer.

Jedoch hinterlegte Katie das Krankenhausfoto mit dem vielsagenden Song "Without Me" von Eminem (49). Unter anderem heißt es in dem Lied "Guess who's back, back again" – zu deutsch also so viel wie "Rate mal, wer wieder da ist, schon wieder da". Dieser Songtext könnte also daraufhin hindeuten, dass sich Katie tatsächlich erneut wegen ihrer Brüche aus dem Jahr 2020 im Krankenhaus befindet.

Instagram / katieprice Katie Price, britische TV-Bekanntheit

Instagram / katieprice Katie Price im November 2021

Instagram / katieprice Katie Price im September 2021

