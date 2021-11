Olivia Wildes (37) Kinder sind scheinbar große Fans ihres Freundes Harry Styles (27)! Die Schauspielerin zeigte sich seit Beginn der "Love On"-Tour des ehemaligen One Direction-Sängers immer wieder mal im Publikum seiner Konzerte. Auch ihre Familie nahm die 37-Jährige bereits mit zu einem Auftritt ihres Liebsten. Jetzt wurde Olivia sogar zusammen mit ihren beiden Kindern Otis (7) und Daisy (5) bei einer Show von Harry gesichtet.

Wie Videos auf Twitter zeigen, war die Regisseurin am Montag zusammen mit ihrem siebenjährigen Sohn und ihrer fünfjährigen Tochter auf einem Konzert ihres Freundes. Einer der Clips zeigt, wie die zweifache Mutter mit ihren Kids ausgelassen im Publikum zu einem Song des "Golden"-Interpreten tanzte. Auf einer anderen Aufnahme im Netz sieht man, dass auch Harrys Mutter Anne anwesend war. Gemeinsam mit dem kleinen Otis hüpfte die 53-Jährige darin zu dem Song "What Makes You Beautiful".

Sollte Olivia mal nicht zu einer Show des 27-Jährigen kommen können, hat dieser dennoch immer etwas von ihr bei sich. Wie ein Insider nämlich vor Kurzem verriet, überrasche die Schauspielerin ihren Freund gerne mit Geschenken in Form eines Schmuckstücks. Die Teile habe der Sänger immer bei seiner Tour dabei und baue sie in seine Bühnenoutfits ein.

Anzeige

Getty Images Olivia Wilde, Regisseurin

Anzeige

Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Harry Styles, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de