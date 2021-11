Was ist das Gesundheitsgeheimnis von Queen Elizabeth II. (95)? Die Monarchin sorgte zwar zuletzt mit ihren gesundheitlichen Problemen für einige Schlagzeilen, doch inzwischen scheint sie wieder wohlauf zu sein. Für eine Frau von immerhin satten 95 Jahren ist die Königin noch topfit. Aber wie schafft sie das bloß? Hat das möglicherweise etwas mit ihrer Ernährung zu tun? So sieht der Speiseplan der Queen aus!

Zum Frühstück:

Wie das Magazin House and Garden berichtet, nimmt die Regentin vor dem eigentlichen Frühstück schon ein Vorfrühstück ein, das aus einem Earl-Grey-Tee und Gebäck besteht. Zum eigentlichen Frühstück gibt es dann meistens Müsli, Joghurt oder Toast mit Marmelade. Laut dem Buch Dinner at Buckingham Palace, in dem ein ehemaliger Angestellter des Palastes von seinen Erfahrungen berichtet, greift die Queen am Frühstückstisch auch gerne mal zu Herring.

Zum Mittagessen:

Ein typisches Mittagessen der Queen besteht offenbar aus einem Fischgericht mit Gemüse. Stärkehaltige Lebensmittel, wie zum Beispiel Nudeln oder Kartoffeln, kommen der zwölffachen Urgroßmutter hingegen nur selten auf den Teller.

Zum Tee:

Wie für die britische Königin wohl kaum anders zu erwarten, darf natürlich auch der Nachmittagstee auf dem Speiseplan nicht fehlen. Neben einer Tasse Earl Grey gönnt sie sich dann meistens auch ein Stück Schokoladenkuchen, Ingwerkuchen oder ein Sandwich.

Zum Abendessen:

Abends soll die Queen gerne Fisch- oder Fleischgerichte mit Gemüse essen. Am liebsten sind ihr dabei offenbar typisch britische Gerichte sowie die französische Küche.

Zum Dessert:

Wenn es um den Nachtisch geht, hat die Queen laut The Independent eine Vorliebe für Erdbeeren, die auf ihrem Anwesen Balmoral gewachsen sind oder für Pfirsiche von Schloss Windsor. Wie ihr früherer Koch Darren McGrady gegenüber Hello! erklärt, hat die Queen aber noch eine ganz andere Schwäche: "Sie ist ein absoluter Schokoholiker. Sie hat sich immer alles von der Speisekarte ausgesucht, wo Schokolade drin war."

Getränke:

Neben dem täglichen Tee gönnt sich die Königin laut Darren auch immer mal wieder einen Gin mit Dubonnet. Außerdem genießt sie zum Abendessen gelegentlich ein Glas süßen Wein.

