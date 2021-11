Queen Elizabeth II. (95) strahlt bis über beide Ohren! Zuletzt versetzte sie ihre Fans in große Sorge, nachdem sie aus gesundheitlichen Gründen etliche Events absagen musste. Doch so langsam gewöhnt sich die Monarchin wieder an mehr Trubel im britischen Königshaus. So auch nun: Die Queen empfang wieder einmal einen Gast – und trat ihm ohne Gehstock und fit wie eh und je entgegen!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die royale Familie kürzlich einen Schnappschuss der Queen. In einem smaragdgrünen Kleid begrüßte sie den Chef der Bank of England zu einer Audienz. Und dabei strahlte sie und grinste den Gouverneur freudig an! "Als Staatsoberhaupt trifft sich Ihre Majestät regelmäßig mit bedeutenden Persönlichkeiten aus Diplomatie, Religion, Militär und Politik zusammen", erklärte der Palast unter dem Post.

Die Fans der Royals zeigten sich begeistert von dem Bild. "Ich freue mich sehr, dass Ihre Majestät, die Königin, so gut aussieht", schrieb ein User unter dem Beitrag. Ein weiterer Follower war ebenfalls erfreut, die Queen wieder so wohlauf zu beobachten: "Es ist schön, auf Fotos zu sehen, wie sie Menschen empfängt."

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. bei der Eröffnungszeremonie des Senedd in Cardiff im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth, November 2021

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. in der Westminster Abbey

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de