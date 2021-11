Ghislaine Maxwell (59) muss sich für ihre mutmaßlichen Taten verantworten. Im Juli 2020 wurde die Tochter von Robert Maxwell festgenommen, weil sie Jeffrey Epstein (✝66) bei seiner angeblichen sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen unterstützt haben soll. Zudem soll sie eng mit Prinz Andrew (61) befreundet sein, der sich ebenfalls wegen mutmaßlicher sexueller Nötigung vor Gericht verantworten muss. Jetzt begann der gerichtliche Prozess gegen Maxwell.

Wie The Sun nun berichtete, begann am Montag das Gerichtsverfahren gegen die 59-Jährige. In dem Strafprozess wird Maxwell beispielsweise der sexuelle Missbrauch von Minderjährigen und eine Komplizenschaft im Kindersexhandel ihres Ex-Lebensgefährten vorgeworfen. Jahrelang soll sie Epstein bei der Ausbeutung junger Mädchen geholfen haben und in einigen Fällen sogar selbst "Hand angelegt" haben. So wirft beispielsweise Annie Farmer Maxwell vor, ihr eine oberkörperfreie Massage gegeben zu haben, als die junge Frau gerade einmal 16 Jahre alt war.

Insgesamt vier mutmaßliche Opfer des sexuellen Missbrauchs durch Epstein sollen in den nächsten sechs Wochen des Prozesses gegen Maxwell vor Gericht aussagen. Bisher hat die Geschäftsfrau allerdings alle Anschuldigungen von sich gewiesen. Unklar ist bisher außerdem, inwiefern die Freundschaft der gebürtigen Französin mit Prinz Andrew thematisiert wird. Dem 61-Jährigen wird vorgeworfen, mit der damals 17-jährigen Virginia Giuffre gegen ihren Willen Geschlechtsverkehr gehabt zu haben.

ActionPress Ghislaine Maxwell, britisch-amerikanisch-französische Geschäftsfrau

Getty Images Ghislaine Maxwell im September 2003

Getty Images Prinz Andrew in London im Juni 2017

