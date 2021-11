Die Feiertage stehen vor der Tür und auch Lukas Podolski (36) ist bereits in Weihnachtsstimmung. Der Ex-Kicker sitzt derzeit in der Jury von Das Supertalent – für die Zeit nach der Sendung hat der Sportler bereits Pläne geschmiedet. Für ihn geht es nach dem Finale zurück zu seinen Liebsten in seine Wahlheimat Zabrze in Polen. Dort feiert Poldi im Kreise der Familie Weihnachten.

Der 36-Jährige verriet jetzt gegenüber Bild, dass er die bevorstehenden Feiertage kaum noch erwarten kann. "Das liegt auch daran, dass meine ganze Familie schon da ist. Die Familie steht in dieser Zeit ja über allem anderen", erklärte er. Für ihn gehöre das Beisammensein seiner Liebsten einfach mit dazu – dabei stünden vor allem die Kinder im Mittelpunkt. Das Menü für Heiligabend stehe auch bereits fest: "Dieses Jahr gibt es polnische Pilzsuppe, dann frischen Fisch und am Ende noch ein leckeres Überraschungs-Dessert", schwärmte der Fußballer. Aber nicht er stelle sich dafür an den Herd, sondern seine Mama.

Lukas erklärte bereits mehrfach in der Vergangenheit, wie wichtig ihm seine Familie sei. Mit seiner Frau Monika ist der Kicker inzwischen seit zehn Jahren verheiratet und die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. "Meine Kinder und meine Frau bedeuten mir alles", hatte der Familienvater erst vor wenigen Monaten gegenüber Gala erneut betont.

Instagram / poldi_official Lukas Podolski und seine Frau Monika im Jahr 2020

Getty Images Fußballer Lukas Podolski

Instagram / poldi_official Lukas Podolski und sein Sohn Louis

