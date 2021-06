Lukas Podolski (36) ist durch und durch ein Familienmensch! Gemeinsam mit seiner Frau Monika hat der Fußballer zwei Kinder – den 13-jährigen Louis und die vierjährige Maya. Die kleine Familie lebt zusammen in Antalya in der Türkei, da Poldi dort bei dem Verein Antalyaspor unter Vertrag steht. Doch auch zu seinen Verwandten in Polen pflegt er ein gutes Verhältnis. Nun verrät der Sportler, wie wichtig ihm seine Familie ist.

Im Interview mit Gala sprach der 36-Jährige ganz offen über seine Lieblingsmenschen: "Meine Kinder und meine Frau bedeuten mir alles. Meine Frau ist auch keine typische Spielerfrau." Die gebürtige Polin dränge sich nicht in den Vordergrund und halte ihm stets den Rücken frei. "Sie hat null Ambitionen, sich zu produzieren", stellte Lukas klar.

Ein Eherezept hat der ehemalige deutsche Nationalspieler aber nicht. "Sonst würde das ja jeder so machen und das wäre ja auch langweilig", erklärte er. Lukas und Monika hätten einfach eine ganz normale Familie. "Wir unternehmen viel, auch hier in der Türkei, wo ich gerade spiele und haben einfach ein gutes Leben", fasste der zweifache Vater zusammen.

Instagram / poldi_official Lukas Podolski und seine Frau Monika im Jahr 2020

Instagram / poldi_official Lukas Podolski mit seiner Tochter Maya im Juli 2020

Instagram / poldi_official Lukas Podolski mit seiner Tochter Maya und seinem Sohn Louis im Juni 2020

