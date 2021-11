Maluma (27) schmeißt sich in eine sexy Pose! Die Damenwelt liegt dem kolumbianischen Sänger allein schon wegen seines heißen Hüftschwungs zu Füßen. Den setzt er bei seinen Performances regelmäßig ein und bringt seine Fans damit zum Schwitzen. Im Netz postet er ab und an sogar freizügige Schnappschüsse, auf denen er nicht viele Körperstellen unentdeckt lässt. Auf einem neuen Foto posiert er nun sogar komplett nackt – nur sein bestes Stück bleibt verborgen.

In seinem Instagram-Feed teilte der Musiker ein Bild, auf dem er komplett hüllenlos auf einem Stuhl sitzt. Lachend präsentiert er seinen muskulösen Oberkörper und lässt freien Blick auf sämtliche Tattoos an seinem Body. Nur seinen Intimbereich versteckt Maluma gekonnt – und zwar hinter einem rosafarbenen Hut, den er lässig vor sein bestes Stück hält. "Wir sind bereits bei 60 Millionen Follower bei Instagram. Bei 100 Millionen nehme ich meinen Hut weg", titelte er zu dem Beitrag und will mit diesem heißen Versprechen scheinbar seine Fanbase ausbauen.

Tatsächlich kam eine bekannte Dame wohl schon in den Genuss, hinter den Hut zu blicken. Bei Bachelor in Paradise machte Judith Diaz Caballero erst vor Kurzem ein pikantes Geständnis. Das TV-Sternchen hatte bereits Sex mit dem 27-Jährigen. Bevor sie mit Maluma intim wurde, hatte sie aber ordentlich Vorarbeit leisten müssen, wie sie verriet. Sie habe den Musiker "richtig gestalkt, also wirklich wie eine Verrückte".

Instagram / maluma Musiker Maluma

Instagram / maluma Maluma

Instagram / mextexx Judith Diaz Caballero, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin

