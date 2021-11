Wie sieht es bei Massimo Sinató (40) und Rebecca Mir (29) denn eigentlich in Sachen weitere Familienplanung aus? Mitte April 2021 wurde der Alltag des Let's Dance-Profis und der Moderatorin komplett auf den Kopf gestellt: Das Paar durfte sein erstes Kind – einen kleinen Sohn – auf der Welt begrüßen. Sind Massimo und Rebecca rund ein halbes Jahr nach der Geburt ihres Sohnes schon bereit für Kind Nummer zwei?

Auf seiner Instagram-Seite teilte Massimo jetzt ein neues Foto von sich und seiner Frau – zusätzlich stellte er seine Fans vor ein kleines Rätsel. "Daddy is ready for...", betitelte der Profitänzer das Posting nämlich. Zu Deutsch bedeutet das so viel wie "Papa ist bereit für..." Der Clou: Der Familienvater verriet nicht, für was genau er denn jetzt bereit sei. Die Netz-Community hatte da aber schon so eine Idee...

Die Fans des Paares wünschen sich nämlich ganz offensichtlich weiteren Nachwuchs von Massimo und Rebecca. In der Kommentarspalte des Postings vervollständigten etliche Supporter den Satz folgendermaßen: "...Baby Nummer zwei?", "...für das nächste Baby" oder auch "...ein weiteres Baby".

Anzeige

Instagram / massimo__sinato Massimo Sinató, "Let's Dance"-Profitänzer

Anzeige

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir und Massimo Sinató mit ihrem Sohn in Berlin

Anzeige

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de