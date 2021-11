Meghan Trainor (27) beweist erneut, dass ihre Familie für sie an erster Stelle steht! Die Musikerin und ihr Ehemann Daryl Sabara (29) sind im Februar zum ersten Mal Eltern geworden: Sie durften ihren Sohn Riley auf der Welt willkommen heißen! Seit der Entbindung hält die Neu-Mama ihre Follower immer wieder mit neuen Baby-Updates auf dem Laufenden. Jetzt wurde Riley eine ganz besondere Ehre zuteil: Der Kleine durfte in Meghans neuem Musikclip mitspielen!

Vor wenigen Tagen erschien das Video zu ihrem Song "My Kind Of Present". Meghan liest ihrem Sohnemann darin eine Geschichte vor – und der Kleine wirkt dabei total interessiert. Ihr Ehemann ist in dem Clip ebenfalls zu sehen: In einer Szene spielt er Videospiele, während seine Liebste den Weihnachtsbaum dekoriert. "Ich bin dieses Jahr für vieles dankbar, vor allem für meine Familie", notierte die 27-Jährige unter einem Ausschnitt des Songs auf ihrem Instagram-Account.

Ihre Fans sind von dem neuen Video hin und weg: Innerhalb weniger Stunden wurde Meghans Beitrag bereits 150.000 Mal gelikt – und in der Kommentarspalte darunter drückten die Follower ebenfalls ihre Begeisterung aus. "Familie ist alles" und: "Dein Sohn ist so süß! Du hast eine wundervolle Familie", lauteten nur zwei der vielen Reaktionen.

Anzeige

Getty Images Meghan Trainor, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / darylsabara Daryl Sabara und Meghan Trainor

Anzeige

Getty Images Sängerin Meghan Trainor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de