Zach (31) und Tori Roloffs Sohn ist ein tapferer kleiner Mann! Im Mai 2017 wurden die "Little People, Big World"-Stars zum ersten Mal Eltern. Nach ihrem Söhnchen Jackson brachte Tori außerdem Tochter Lilah auf die Welt. Inzwischen ist die Brünette wieder schwanger – doch der Fokus der Familie richtet sich gerade vor allem auf Jackson, denn: Der kleine Junge musste sich jetzt einer Operation unterziehen!

Der Grund: Jackson ist kleinwüchsig, so wie sein Papa Zach. Kleinwüchsige können in ihrem Leben mit unterschiedlichen gesundheitlichen Problemen konfrontiert werden, bei Jackson war es so, dass sich seine Beine zu krümmen begannen. Diese Fehlstellung wurde jetzt chirurgisch korrigiert. "Unser kleiner Jackson hatte heute seine Operation", informierte Tori ihre Follower auf Instagram und postete dazu ein Foto des Vierjährigen, wie er im Krankenhausbett liegt.

"Er war so tapfer und zuversichtlich. Er hat Zach und mich so stolz gemacht", schwärmte die Schwangere von ihrem Sohn. Sie versuche nun, so gut sie könne, stark für Jackson zu sein. Dennoch räumte die Mutter ein: "Der heutige Tag war einer der schwersten, die ich je erlebt habe. Ein Kind mit Schmerzen zu sehen, ist nichts, was Eltern erleben möchten".

Instagram / toriroloff Jackson Roloff, Sohn von Tori und Zach Roloff

Instagram / zroloff07 Tori und Zach Roloff mit ihren Kindern

Instagram / zroloff07 Tori und Zach Roloff, Schauspielerpaar

