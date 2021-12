Colton Underwood (29) ist frisch verliebt! Im April dieses Jahres ging der einstige US-amerikanische Bachelor mit bemerkenswerten Nachrichten an die Öffentlichkeit: Obwohl er zuvor als Rosenverteiler die passende Frau an seiner Seite suchte, outete er sich später als schwul. Seine damalige Auserwählte Cassie Randolph supportete den Schritt ihres Ex-Freundes sogar öffentlich. Seit seinem Outing geht es bei Colton in Sachen Liebe steil bergauf. Jetzt bestätigte er offiziell: Ja, er ist verliebt!

Der Mann, an den Colton sein Herz verlor, heißt Jordan C. Brown, und mit ihm wurde der 29-Jährige kürzlich auch knutschend erwischt. Gegenüber Us Weekly betonte der Hottie jetzt, dass er ein vergebener Mann sei. "Ich bin glücklich, ich bin verliebt und ich bin in einer guten Verfassung", erzählte der Reality-TV-Star. Auch seine Familie habe Jordan schon kennengelernt, gab Colton preis.

Trotz seines Liebesglücks räumte Colton ein, dass er nach seinem Outing in seinem Leben noch einiges aufzuarbeiten habe. Die Zeit, in der sich der US-Amerikaner als heterosexueller Mann ausgab, war für ihn nicht leicht. "Es gibt immer noch Dinge, die ich jetzt verarbeiten muss. Die Freunde, die ich habe, die Selbsthilfegruppe, die ich habe, war so hilfreich und hat mich positiv beeinflusst", berichtete Colton.

