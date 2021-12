Julian Evangelos (29) gibt ehrliche Einblicke in sein Seelenleben. Der Reality-TV-Star ist eigentlich für seine unterhaltsame Art bekannt. So sorgte er beispielsweise bei Love Island oder auch Temptation Island V.I.P. immer wieder für gute Laune. Doch dass auch ihm ab und zu alles zu viel werden kann, offenbarte er nun im Netz: Julian hatte sogar Angst, in ein emotionales Loch zu fallen.

In seiner Instagram-Story zeigte er seiner Community Ausschnitte aus seinen Mexiko-Urlaub mit Stephanie Schmitz (27). Ganz offensichtlich haben Julian und seine Verlobte diese paradiesische Auszeit gebraucht: "Ich merke richtig, wie das meiner Seele gerade guttut. Die letzten Wochen hatte ich echt das Gefühl, dass ich in eine Depression verfalle und kaum noch positive Emotionen verspüren kann", erzählte der Influencer in dem Clip ehrlich, während er die Meeresbrise genoss.

Was genau in den vergangenen Wochen vorgefallen ist, verriet der Muskelmann nicht. Aber seine Liebste scheint Julian stets beizustehen. Wie dankbar Julian dafür ist, beweist er regelmäßig mit niedlichen Liebeserklärungen im Netz. "Wahre Liebe kann man nicht finden, man muss sie aufbauen", schrieb er zuletzt unter einem niedlichen Kussfoto mit Stephi.

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner Julian Evangelos und Stephanie Schmitz bei "Love Island – Aftersun"

Anzeige

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos im Juli 2021

Anzeige

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und seine Verlobte Stephi, TV-Bekanntheiten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de