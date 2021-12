Claudia Obert (60) fasst ein neues Ziel ins Auge! Dem deutschen TV-Publikum ist die champagnerschlürfende Unternehmerin bestens aus Reality-Formaten wie Promis unter Palmen oder Kampf der Realitystars bekannt. Selbst ihre eigene Datingshow namens Claudias House of Love flackerte bereits über die Bildschirme – und dort trieb es die selbst ernannte Luxuslady ziemlich bunt. Nun will die Trash-Ikone aber seriösere Wege einschlagen: Claudia möchte sich künftig der Politik widmen!

Im Interview mit Bild sprach die 60-Jährige über ihre neuen Pläne und verkündete: "Ich werde in Hamburg in die CDU eintreten, mich politisch einbringen." Als Unternehmerin habe sie immerhin den nötigen Sachverstand. "Seit 30 Jahren schaffe ich Arbeitsplätze. Ich weiß, wovon ich rede", betonte Claudia und stellte vor allem ihr Interesse für Marktwirtschaft heraus. Doch was wird denn dann aus ihrer bisherigen TV-Karriere? "Im Reality-TV fühle ich mich nicht mehr wohl. Ich brauche eine neue Herausforderung", erklärte die Hamburgerin.

Ihre Geschäftstüchtigkeit beweist Claudia schon seit vielen Jahren mit ihrem eigenen Modelabel, das sie 1990 gegründet hat. Neben einem Online-Shop betreibt die gebürtige Baden-Württembergerin zwei Läden in Berlin und Hamburg. Obwohl immer wieder Gerüchte aufkamen, sie sei pleite, stellte die Reality-Queen klar: Finanziell sei sie bestens aufgestellt.

