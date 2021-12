Stacey Solomon (32) bereut es nicht, im Alter von 17 Mutter geworden zu sein! Im Oktober dieses Jahres brachte die Sängerin bereits ihr viertes Kind zur Welt. In ihrer Mutterrolle geht die TV-Bekanntheit völlig auf. Doch ihr erstes Baby bekam die Influencerin in ganz jungen Jahren. Jetzt verriet Stacey, wie es für sie war, als Teenager zum ersten Mal Mutter zu werden.

In einem Interview mit Daily Mail gab die 32-Jährige zu, dass es für sie anfangs sehr schwer war. "Ich machte mir Vorwürfe, weil ich finanziell nicht stabil war", gestand die vierfache Mutter. Zudem sei sie nur kurz nach der Geburt von Zachary wieder zurück an die Hochschule gegangen und konnte ihren Sohn deshalb kaum sehen. Das bedauere sie sehr. Auch manche Menschen aus Staceys Umfeld sorgten dafür, dass sie sich schlecht fühlte. "Viele Leute sagten: 'Du setzt ein Kind in die Welt, das nichts haben wird'", erinnerte sich die ehemalige X Factor-Teilnehmerin.

Trotz der schwierigen Zeit ist die Musikerin froh darüber, sich damals dafür entschieden zu haben, ihr Baby zu behalten. Dank Zachary habe sie sich in den letzten 13 Jahren angestrengt, etwas in ihrem Leben zu erreichen. Die Musikerin sei sich nicht sicher, ob alles genauso verlaufen wäre, würde es ihren Sohn nicht geben. "Letztendlich hat die Entscheidung, ihn zu bekommen, mein Leben verändert", hielt Stacey abschließend fest.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Mann Joe Swash und ihren vier Kindern, Oktober 2021

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Sohn Zachary, Dezember 2019

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, Sängerin

