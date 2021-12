Wächst Loredana Zefi allmählich alles über den Kopf? Sie zählt zu den erfolgreichsten Rapperinnen des Landes – doch der Erfolg hat auch seine Schattenseiten. Neben immer wiederkehrenden Panikattacken berichtete die Musikerin ihren Fans vor wenigen Wochen auch von einer sogenannten Schlafparalyse: einer Lähmung, die beim Aufwachen eintreten kann – meist als Folge von zu viel Stress. Ist das etwa auch bei Loredana der Fall?

Auf die Frage, ob sich der Stress bei ihr oft gesundheitlich bemerkbar mache, antwortete Lori im Interview mit Promiflash: "Um ehrlich zu sein sehr!" Sie sei allgemein ein Mensch, der solche Momente und Emotionen sehr nah an sich heranlasse. "Ich unterdrücke das vielleicht nach außen hin, aber dann passiert eben so was, wenn ich dann für mich allein zu Hause bin", verriet die Mutter einer kleinen Tochter. In ruhigen Momenten denke sie generell viel nach und versuche, stets das Beste aus ihrem Leben zu machen: "Dann kommt dieser Kopffick, ob ich das jetzt gerade richtig mache oder nicht!"

Neben all den Gedanken, die sich Loredana selbst macht, kommt noch der Hate durch ihr Leben in der Öffentlichkeit hinzu – der bereite ihr mittlerweile allerdings weniger Sorgen: "Ich glaube schon, dass ich ziemlich viele Hater habe, aber irgendwie konnte ich damit immer ganz gut umgehen!" Dennoch sei sie immer wieder erstaunt, was ihr manche Menschen schreiben, ohne sie wirklich zu kennen. "Aber ‘I don’t give a fuck!’. Ich bin da sehr stark und sehr selbstbewusst, und ich weiß auch, dass ich nicht einfach unverdient dort bin, wo ich jetzt bin", erklärte die 26-Jährige ihre gelassene Einstellung.

Instagram / loredana Loredana, Künstlerin

Instagram / loredana Loredana mit ihrer Tochter Hana

Instagram / loredana Loredana, Musikerin

