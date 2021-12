Guido Maria Kretschmer (56) plaudert aus dem Nähkästchen! Mit der regelmäßigen Ausstrahlung seiner Shopping Queen-Sendung begeistert der Modedesigner fast täglich ein breites Publikum. Kürzlich traf der Juror für eine neue Promi-Ausgabe des Formats hinter den Kulissen auf Dragqueen Olivia Jones (52). Der gebürtige Münsteraner verriet der flippigen Schönheit im Gespräch sogar ein ganz besonderes Geheimnis: Auch Guido hat sich schon mal als Dragqueen gestylt!

"Vor vielen Jahren auf Ibiza war ich 'Miss Herbst‘ mit so großen Plastik-Farnen im Haar. Ich hatte ja ganz lange Haare", plauderte Guido in einem Livestream mit Olivia aus, den die Beauty selbstverständlich auf ihren sozialen Netzwerken wie Instagram und Co. postete. Mit der Info an sich hatte Olivia aber offensichtlich selbst nicht gerechnet – mit weit aufgerissenen Augen lauschte sie gespannt Guidos Dragqueen-Geschichte aus der Vergangenheit.

Für Guido war das gar keine ungewöhnliche Angelegenheit. Und für dessen Mann war das Auftreten als Dragqueen sogar einige Jahre lang ein Job. "Frank hat das ja auch showmäßig gemacht. Er hieß Francesco Nylon", erklärte der 56-Jährige. Mit den Gagen habe er früher das Leben der beiden finanziert, während Guido noch ein Student war.

Guido Maria Kretschmer bei "Guidos Deko Queen"

Guido Maria Kretschmer, Designer

Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer

