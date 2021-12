Für Fans von Hape Kerkeling (56) gibt es etwas ganz Besonderes zum Nikolaustag! Bereits im Jahr 2014 hatte sich der Schauspieler dazu entschieden, in Zukunft dem Rampenlicht fernzubleiben, was für seine zahlreichen Fans ungeheuer schade war. Beliebt war der TV-Star vor allem für seine Moderation von Formaten wie Let's Dance und seine Rolle als Horst Schlämmer. Doch Anfang des Jahres wurde bekannt, dass der 56-Jährige allmählich auf die TV-Bildschirme zurückkehrt. Am 6. Dezember tritt Hape sogar das erste Mal nach zehn Jahren wieder vor einem Live-Publikum auf!

Wie Vox jetzt bestätigte, wird am 6. Dezember um 20:15 Uhr die Show "Ein Abend mit Hape Kerkeling" auf dem Sender ausgestrahlt. Die Sendung soll rund drei Stunden dauern und sich voll und ganz dem Kultmoderator widmen. "Ich lese aus meinem Buch 'Pfoten vom Tisch! Meine Katzen, andere Katzen und ich' und ich beantworte die Fragen des Publikums. Alle Fragen! Egal, was dem Publikum auf den Nägeln brennt", gab Hape einen kleinen Einblick in den Abend.

Worauf sich die Zuschauer besonders freuen dürfen: Während der Show soll Hape immer wieder in seine altbekannten Figuren wie Horst Schlämmer und Königin Beatrix schlüpfen. Im zweiten Teil der Sendung wird Dunja Hayali (47) mit Hape ein persönliches Interview führen, in dem sie ihn zum Beispiel zu seinem Karriereweg befragt.

