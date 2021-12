Sasha (49) gibt seltene Einblicke in sein Eheleben! Seit über sechs Jahren ist der Sänger nun schon mit seiner Frau Julia Röntgen verheiratet. Das Paar hat einen Sohn, der vor drei Jahren das Licht der Welt erblickt hat. Eigentlich hält Sasha sein Familienleben größtenteils geheim. Einen Monat vor seinem 50. Geburtstag sprach der "If You Believe"-Interpret nun aber ganz offen über seine Ehe und verriet dabei, dass es auch bei ihm und Julia mal Streit gibt.

"Na, so ganz ohne Streit wäre es auch seltsam. Wenn nicht mal die Sicherungen durchbrennen dürfen, ist es auch keine gute Beziehung", betonte Sasha im Gala-Interview. Wirklich lange herrscht bei dem Paar wohl aber keine dicke Luft. "Das Gute ist, wir haben beide die Fähigkeit, uns zu entschuldigen, wenn wir meinen, was falsch gemacht zu haben", fügte der The Masked Singer-Sieger hinzu.

Als Eltern ist es natürlich auch für Julia und Sasha wichtig, gut organisiert zu sein. Eine Aufgabe, die der Musiker gerne seiner Frau überlässt. "Ich hab auch gute Ideen, aber ich verlasse mich da voll und ganz auf sie. Wenn sie das nicht machen würde, hätten wir Chaos", erklärte er in dem Gespräch.

Getty Images Sasha und seine Frau Julia Roentgen im November 2019

Instagram / sasha.music Der Musiker Sasha und sein Sohn

Instagram / sasha.music Sasha und seine Frau Julia im August 2020 in Hamburg

