Was für ein niedlicher Familienmoment! In Dustin Schöne (36) hat Lena Gercke (33) den Mann fürs Leben gefunden. Seit über zwei Jahren sind die ehemalige Germany's next Topmodel-Siegerin und der Filmregisseur schon ein Paar. Im Sommer des vergangenen Jahres erblickte ihre Tochter Zoe das Licht der Welt. Die beiden legen viel Wert auf ihre Privatsphäre, hin und wieder geben sie jedoch auch private Einblicke. So auch jetzt: Das Model spielt für seinen Ehemann und sein Töchterchen auf dem Klavier!

In seiner Instagram-Story überraschte Dustin seine Follower jetzt mit einem privaten Video. Darin sitzt Lena am Klavier ihres weihnachtlich geschmückten Wohnzimmers – der 36-Jährige und Zoe hören ihr währenddessen gespannt zu. Besonders Lenas Nachwuchs scheint das Stück total zu gefallen: Zoe strampelt wild auf dem Arm ihres Papas. "Nicht ganz im Rhythmus, Schatz", stellte dieser jedoch fest.

Die kleine Familie genießt ganz offensichtlich ihre Zeit zu dritt in vollen Zügen. Vor einigen Tagen erst postete Dustin ein seltenes Foto mit seiner Lena. Während er die Aufnahme unkommentiert ließ, reagierte die Beauty mit den Worten "Vaddi und Muddi" darauf.

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke mit Dustin Schöne und Tochter Zoe im Juli 2021

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrem Freund Dustin und Tochter Zoe, September 2020

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke im November 2021

