Lena Gercke (33) und Dustin Schöne (36) schweben immer noch auf Wolke sieben. Im April 2019 hatte die GNTM-Gewinnerin aus dem Jahr 2006 mittels eines Knutschfotos bekannt gegeben, dass sie wieder in festen Händen sei. Doch obwohl die Blondine und der Berliner augenscheinlich immer noch sehr verliebt sind, zeigt sich das Paar nur selten zusammen im Netz. Jetzt veröffentlichte Dustin ein neues, rares Bild mit seiner Liebsten.

In seiner Instagram-Story teilte der 36-Jährige nun den Schnappschuss, der ihn gemeinsam mit seiner Freundin zeigt. Zusammen posieren die Turteltauben vor einem Spiegel und lächeln verschmitzt in die Kamera. Natürlich ließ es sich auch das Model nicht nehmen, das seltene Pärchenfoto in ihrer Story zu reposten. Während Dustin die Aufnahme allerdings noch unkommentiert ließ, fügte Lena in ihrem Post ein humorvolles "Vaddi und Muddi" hinzu. Auf ihrem Profil hatte die gebürtige Marburgerin zuvor bereits verraten, dass die Eltern einer einjährigen Tochter den ganzen Tag für ihre Doku drehen würden. Auch ein Foto ihres augenscheinlich unmotivierten Herzbuben hatte Lena gepostet.

Zuletzt hatte Dustin seine Fans im Juli mit einem gemeinsamen Foto des Duos begeistert. Damals teilte er einen goldigen Schnappschuss von sich, auf dem auch die beiden wichtigsten Frauen in seinem Leben zu sehen waren – seine Lena und ihre gemeinsame Tochter Zoe. "Wir sind Familie", hatte der Werbefilmregisseur seinerzeit zu der Schwarz-Weiß-Aufnahme geschrieben.

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke im Juni 2021

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke mit Dustin Schöne und Tochter Zoe im Juli 2021

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke, 2020

