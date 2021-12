Die Wollnys begeistern mit ihrem Gewichtsverlust. Ob Estefania (19), Sylvana (29) oder Sarafina (26) – Silvia Wollnys (56) Töchter zeigen sich in den vergangenen Wochen total erschlankt im Netz. Sarafina gab erst kürzlich zu, stolze 27 Kilogramm Körpergewicht verloren zu haben. Ihr Geheimnis: gesunde Ernährung und Sport. So geheim ist das Ganze also gar nicht. Auch ihre Schwester Sarah-Jane (23) hat die Zahl auf der Waage deutlich reduziert – das beweist ein aktuelles Foto des Wollny-Sprösslings.

Auf Instagram postet Sarah-Jane ein Bild von sich, auf dem sie von Kopf bis Fuß im Spiegel zu sehen ist. Die Blondine sieht darauf deutlich schmaler aus als noch vor ein paar Monaten. Zwar erkennt man schon auf vorherigen Bildern, dass Sarah-Jane unliebsamen Pfunden den Kampf angesagt hatte, auf diesen Schnappschüssen sah man bislang jedoch nur ihren Oberkörper.

"Wahnsinn, wie viel du abgenommen hast, du siehst echt mega aus" oder: "Du bist kaum wiederzuerkennen", kommentieren die Fans der TV-Lady. Eine Userin meint allerdings: "Ich verstehe nicht, dass ihr nicht stolz über euren Abnehmerfolg berichtet. Ihr habt megaviel erreicht." Damit bezieht sie sich darauf, dass die Wollnys öffentlich recht wenig über ihren Gewichtsverlust sprechen.

Sarah-Jane Wollny, TV-Bekanntheit

Sarah-Jane Wollny, Reality-Star

Sarah-Jane Wollny

