Dieses Thema sorgte zuletzt für ordentlich Verwirrung. Nachdem Bauer Patrick (26) bei Bauer sucht Frau in Antonia Hemmer seine Traumfrau gefunden hat, steht für das Paar fest: Eine Zukunft ohneeinander ist für die beiden unvorstellbar. Zuletzt kündigten die zwei auch an, dass sie ihre Fernbeziehung beenden und zusammenziehen wollen. Allerdings ist das zur großen Verwunderung der Fans bisher noch immer nicht geschehen. Im Gespräch mit Promiflash verrieten die beiden jetzt, warum es bisher noch nicht geklappt hat und wann es so weit ist.

"Wir sind noch nicht zusammengezogen. Ich wohne immer noch in Hannover und Patrick auch immer noch in Konstanz und da wird er auch bleiben", stellte Antonina gegenüber Promiflash klar. Sie und ihr Liebster wollen sich nicht unter Druck setzen und alles in Ruhe und zur rechten Zeit angehen. "Der Plan ist irgendwann natürlich, dass ich zu ihm ziehe, allerdings hat sich das für uns jetzt einfach noch nicht ergeben. Es gab so viele andere Projekte, die vorrangig und wichtiger waren. Umzug kommt dann vielleicht nächstes Jahr", schilderte die Blondine. Allerdings hätten die Turteltauben derzeit alles bestens im Griff und kommen wohl auch mit der Liebe auf Distanz gut zurecht.

Doch warum ist es eigentlich klar, dass Antonia irgendwann Hannover hinter sich lässt und in den Süden zu ihrem Patrick zieht? Für den TV-Bauer sei es viel schwerer, seine Heimat zu verlassen. "Ich bin jung, ich bin nirgends gebunden, ich habe maximal zehn Umzugskartons, ich habe keine Kinder, die ich mitnehmen muss, ich habe keinen Hausstand, den ich auflösen muss. Für mich wäre ein Umzug nichts Spektakuläres", betonte Antonia.

