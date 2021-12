Da war er ganz schön genervt! Denny Heidrich (34) versucht zurzeit bei Adam sucht Eva die große Liebe zu finden. Dabei hatte er ziemlich schnell ein Auge auf Kandidatin Lisa geworfen. Doch kurz darauf musste sie mit ansehen, dass er auch Interesse an Mitstreiterin Sandy bekundete – was ihr gar nicht gefiel! Sie beschloss daraufhin, Sandy vor dem Fitnessfan zu warnen, womit sie wiederum Dennys Zorn auf sich zog: Promiflash verriet der Beau jetzt, warum ihn das heute kalt lässt.

"Wenn ich ihr das heute noch übel nehmen würde, müsste ich einen persönlichen Bezug zu ihr haben", schilderte Denny seine Gefühlslage im Promiflash-Interview. In dem Moment habe ihn Lisas Aktion schon ziemlich getroffen. Vor allem, weil er so ein Verhalten von ihr nicht erwartet habe. "Ich denke, dass ich in dem Moment alles richtig gemacht habe, indem ich mit meinem kurzen Auftreten in ihrem Gespräch klarstellte, dass man so was nicht macht."

Etwas enttäuscht habe ihn, dass Lisa nicht das Gespräch mit ihm gesucht habe: "Da setzt sie sich lieber mit ein paar anderen Mädels zusammen, holt sich sinnlose Rückendeckung und gemeinsam wird hinter meinem Rücken geschossen." Das ganze Ausmaß der Sache habe er aber ohnehin erst bei der Ausstrahlung der Show erkannt, fügte Denny hinzu.

RTLZWEI/Christoph Kassette "Adam sucht Eva"-Kandidatin Lisa

Adam sucht Eva, RTLZWEI Sandy, "Adam sucht Eva"-Kandidatin 2021

RTLZWEI Denny Heidrich bei "Adam sucht Eva" 2021

