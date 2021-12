Alec Baldwin (63) sprach nun zum ersten Mal öffentlich über das Schuss-Drama am "Rust"-Set. Bei den Dreharbeiten zu dem Film wurde die Kamerafrau Halyna Hutchins mit einer Waffe getötet, die der Schauspieler in den Händen hielt. In einem Interview betonte Alec nun aber, dass er für die Tragödie nicht verantwortlich sei. Dennoch nehme ihn die ganze Sache extrem mit. Alec kamen in dem emotionalen TV-Gespräch sogar die Tränen. Viele Zuschauer ärgern sich allerdings über seinen Auftritt.

Auf Twitter sind einige User nicht davon überzeugt, dass Alecs Tränen echt waren. "Baldwin ist ein richtig guter Schauspieler. Er performt", lautete zum Beispiel einer der kritischen Kommentare. Auch von seiner Beteuerung, er habe den Abzug der Waffe nie betätigt, sind nicht alle Zuschauer überzeugt. Stattdessen beschuldigen manche Social-Media-User Alec, mit dem Interview von sich ablenken und die Verantwortung für die Tragödie anderen in die Schuhe schieben zu wollen. "Ich kaufe ihm nicht ab, was er uns da verkaufen will", lautete ein weiterer Tweet.

Tatsächlich betonte Alec in dem Interview, dass ihn das Unglück zwar sehr mitnehme, dass er sich selbst aber nicht schuldig fühle: "Irgendjemand ist verantwortlich dafür. Ich weiß zwar nicht wer, aber ich bin es nicht. Ich meine, ganz im Ernst, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, dass ich verantwortlich bin, hätte ich mich vielleicht umgebracht. So etwas sage ich nicht leichtfertig."

Getty Images Halyna Hutchins, Kamerafrau

Getty Images Alec Baldwin im Oktober 2021 in New York

Ron Adar / M10s / MEGA Alec Baldwin, Schauspieler

