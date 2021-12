Joe Giudice (49) ist zurück auf dem Singlemarkt! Ende 2019 gaben der Real Housewives-Star und seine Ex-Frau Teresa Giudice (49) bekannt, dass ihre Ehe gescheitert ist. Die beiden haben sich im Guten getrennt und sich rasch neu verliebt. Während Teresa weiterhin im Liebesglück schwebt und sich mit ihrem neuen Partner verlobt hat, sieht das bei ihrem Ex anders aus. Joe und seine Freundin Daniela Fittipaldi haben sich nach einem Jahr Beziehung getrennt.

Das bestätigte der Realitystar nun gegenüber Us Weekly und gab auch bekannt, dass die Trennung von ihm ausgegangen ist. "Ich habe gerade viel um die Ohren und keine Zeit für eine Beziehung", erklärte er. Aktuell arbeitet der ehemalige Bauunternehmer auf den Bahamas, danach möchte er für weitere Projekte in die USA zurückkehren. "Ich habe einfach nicht die Zeit oder den Kopf für so etwas", betonte er erneut.

Am vergangenen Valentinstag hatte Joe seine neue Beziehung auf Instagram öffentlich gemacht. "Danke, dass du mich akzeptierst und nicht versuchst, mich zu ändern. Danke, dass du das Beste in mir siehst [...]. Mein Leben ist so viel besser, weil du hier bei mir bist", schwärmte er damals noch von der Italienerin.

Joe und Teresa Giudice bei der "Nba 2K13"-Premiere, 2012

Joe Giudice, Juli 2021

Joe Giudice mit seinen Töchtern

