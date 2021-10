Tolle Liebesnews bei "Real Housewives Of New Jersey"-Star Teresa Giudice (49)! Ihr Freund Luis Ruelas und sie wagen schon bald den nächsten Schritt in ihrer Beziehung. Luis deutete schon im Mai dieses Jahres an, dass er seine Freundin gerne heiraten würde. Nun fiel er im romantischen Liebesurlaub in Griechenland vor ihr auf die Knie und bestätigte sein Vorhaben: Teresa und Luis sind verlobt!

Laut The Sun sparte der 46-Jährige bei seinem Antrag nicht an Romantik: Es soll Kerzen, Rosen, einen Geigenspieler und sogar Feuerwerk gegeben haben! Teresa war dabei "total überrascht", gab ihrem Freund letztendlich natürlich das Ja-Wort. Bilder der Verlobung gibt es bislang noch nicht, nur mit süßen Pärchenfotos aus dem Urlaub verzückten die Turteltauben ihre Fans bis jetzt.

Vor knapp zwei Jahren haben Teresa und Luis ihr Liebesglück öffentlich gemacht und scheinen seitdem auf Wolke sieben zu schweben. Dies wird Teresas zweite Ehe sein, zuvor war sie schon 20 Jahre mit ihrem Ex-Mann Joe verheiratet gewesen.

Instagram / teresagiudice Teresa Giudice, "The Real Housewives of New Jersey"-Star

Instagram / teresagiudice Luis Ruelas und Teresa Giudice im Mai 2021

Getty Images Teresa Giudice auf einem Event in NYC im Juni 2019

